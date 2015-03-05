Завтра у Вінниці суд обере запобіжний захід суддям Царевич та Кицюк

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

У своїх клопотаннях прокуратура наполягатиме на арешті суддів, наголошується в повідомленні.

Обидва судові засідання відбудуться під головуванням судді Олександр Олійник: щодо Царевич - об 11.30, щодо Кицюка - о 15.30.

Прокурор Києва Сергій Юлдашев пояснив причину обрання запобіжного заходу для двох одіозних суддів поза межами Києва суддівською «корпоративною етикою» в районних судах столиці. Він також зазначив, що генеральний прокурор має право визначити будь-який орган досудового розслідування, якщо на це є підстава.

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«У даному випадку підстава одна – це суддівська «корпоративна етика» в районних судах міста Києва. Суди Києва не погоджували нам жодних клопотань. Тому генеральний прокурор доручив розслідування цього провадження міжрегіональній групі слідчих, в склад якої і входять слідчі прокуратури Вінницької області. Це його право», - зазначив Юлдашев.

Він також повідомив, що запобіжний захід для судді Вовка обиратиметься в Голосіївському судді за місцем знаходження органу досудового розслідування (адреса слідчого відділу прокуратури Києва: вул. Антоновича, 114).

Як повідомлялося, 4 березня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва - Сергія Вовка, Віктора Кицюка та Оксани Царевич.

Судді Царевич і Кіцюк підозрюються в тому, що постановили завідомо неправосудні рішення у справах про адміністративне правопорушення відносно активістів Автомайдану і в інших справах. Таким чином, за даними прокуратури, вони незаконно притягнули до адміністративної відповідальності декілька осіб у січні минулого року.

Суддя Вовк підозрюється в ухваленні завідомо неправосудного рішення у цивільній справі, яким позбавив законного власника його майна. Його дії кваліфікуються за ч.2 ст.375 КК України.