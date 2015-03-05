Завтра у Вінниці суд обере запобіжний захід суддям Царевич та Кицюк

16:03, 05 березня 2015
Політика
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У п’ятницю, 6 березня, Вінницький міський суд розгляне клопотання слідчих столичної прокуратури щодо обрання запобіжних заходів двом суддям Печерського райсуду Києва Оксані Царевич та Віктору Кицюку.

Обрання запобіжного заходу для двох одіозних суддів поза межами Києва зумовлене суддівською «корпоративною етикою» в районних судах столиці / УНИАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

У своїх клопотаннях прокуратура наполягатиме на арешті суддів, наголошується в повідомленні.

Обидва судові засідання відбудуться під головуванням судді Олександр Олійник: щодо Царевич - об 11.30, щодо Кицюка - о 15.30.

Прокурор Києва Сергій Юлдашев пояснив причину обрання запобіжного заходу для двох одіозних суддів поза межами Києва суддівською «корпоративною етикою» в районних судах столиці. Він також зазначив, що генеральний прокурор має право визначити будь-який орган досудового розслідування, якщо на це є підстава.

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«У даному випадку підстава одна – це суддівська «корпоративна етика» в районних судах міста Києва. Суди Києва не погоджували нам жодних клопотань. Тому генеральний прокурор доручив розслідування цього провадження міжрегіональній групі слідчих, в склад якої і входять слідчі прокуратури Вінницької області. Це його право», - зазначив Юлдашев.

Він також повідомив, що запобіжний захід для судді Вовка обиратиметься в Голосіївському судді за місцем знаходження органу досудового розслідування (адреса слідчого відділу прокуратури Києва: вул. Антоновича, 114).

Як повідомлялося, 4 березня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва - Сергія Вовка, Віктора Кицюка та Оксани Царевич.

Судді Царевич і Кіцюк підозрюються в тому, що постановили завідомо неправосудні рішення у справах про адміністративне правопорушення відносно активістів Автомайдану і в інших справах. Таким чином, за даними прокуратури, вони незаконно притягнули до адміністративної відповідальності декілька осіб у січні минулого року.

Суддя Вовк підозрюється в ухваленні завідомо неправосудного рішення у цивільній справі, яким позбавив законного власника його майна. Його дії кваліфікуються за ч.2 ст.375 КК України. 

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