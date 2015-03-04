Рада дала згоду на арешт і затримання трьох суддів Печерського суду

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, за постанову щодо надання згоди на затримання та арешт Кицюка проголосували 289 із 338 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

За постанову щодо Царевич проголосували 286 із 336, за постанову щодо судді Вовка - 296 із 338-ми депутатів.

Як зазначив голова Верховного суду України Ярослав Романюк під час виступу у ВР, згідно з поданням Генпрокуратури, суддя Кицюк підозрюється у винесенні завідомо неправосудного рішення.

“Суддя Кицюк розглядав справу про адміністративне правопорушення щодо учасника Автомайдану і не вжив необхідних заходів для встановлення об'єктивної істини у справі”, - сказав він і додав, що зокрема, суддя не взяв до уваги пояснення особи, стосовно якої постало питання про притягнення її до відповідальності.

Крім того, Романюк зазначив, що підставою для звернення до депутатів для отримання згоди на затримання та арешт Кицюка Генпрокуратура вказує, що суддя, набувши статусу підозрюваного у кримінальному провадженні, ухилявся від виконання покладених на нього кримінально-процесуальним законом обов'язків, зокрема, не з'являвся на допити.

Стосовно судді Царевич голова ВСУ зазначив, що вона також підозрюється в ухваленні завідомо неправосудного судового рішення.

Та, суддя Царевич розглядала справу щодо учасника Автомайдану і не забезпечила явку особи, щодо якої було порушено справу про адміністративне правопорушення.

Крім того, вона, не заслухавши пояснень особи та не вживши заходів для встановлення об'єктивної істини у справі, ухвалила рішення про позбавлення цієї особи права керувати транспортними засобами на 6 місяців.

Читайте такожСуддя Царевич зізналася, що від неї вимагали заарештувати ЄфремоваТакож Генпрокуратура у поданні до ВР вказує на те, що Царевич відмовляється від участі в процесуальних діях, від отримання повідомлення про підозру та не з'являється на допити.

Щодо судді Вовка, то Романюк нагадав, що й він підозрюється у вчиненні кримінального злочину щодо ухвалення завідомо неправосудного судового рішення з мотивів особистої зацікавленості. На розгляді цього судді знаходилася цивільна справа про переведення прав покупця з відповідача на користь позивача.

“Суддя розглянув справу за процедурою заочного провадження, не повідомив про час та місце розгляду справи відповідача, ухвалив рішення про задоволення позову, поклавши в основу лише пояснення представника позивача, і тим самим позбавив права власності відповідача та визнав право власності за позивачем», - наголосив голова ВСУ.

Причиною для звернення Генпрокуратури до ВР є те, що судді Вовка ні за місцем проживання, ні за місцем реєстрації, ні за місцем роботи не було встановлено, відповідно, немає можливості провести з ним процесуальні дії.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого генеральний прокурор України Віктор Шокін подав до парламенту клопотання щодо затримання та взяття під варту суддів Печерського райсуду Києва Царевич, Кицюка та Сергія Вовка.

Також Шокін ініціював перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відсторонення цих суддів із займаних посад.