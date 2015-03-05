Губернатор Миколаївщини: російські диверсанти розхитують ситуацію в області

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Меріков заявив, що російські диверсанти розхитують ситуацію в області.

Як повідомляє прес-служба обладміністрації, про це Меріков заявив у ході колегії 5 березня.

«Миколаївська область перебуває в зоні ризику, і нам завжди вдавалося забезпечити безпеку в нашому регіоні. Але ми бачимо, що російські диверсанти намагаються підірвати стабільну ситуацію, розхитують її зсередини, заявляючи про початок їхнього так званого проекту «нова російська весна». Сценарій диверсійних груп, що реалізовувався в Одесі, Харкові, Маріуполі, не повинен повторитися в Миколаєві», - зазначив Меріков.

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Він звернувся до правоохоронних органів, голів районів і міст із закликом не допустити заворушень в області.