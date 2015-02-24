У Маріуполі знайшли склад з вибухівкою диверсантів, які вчора обстріляли правоохоронців

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС України.

Начальник ГУМВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін поінформував, що під час огляду приміщення, яке орендували члени диверсійної групи, виявлено вибухову речовину амоніт, яку злочинці використовували для виготовлення вибухового пристрою. «Вага вилученої вибухівки склала близько 10 кг, а також вилучено набої», - зазначив він.

За словами Аброськіна, диверсанти використовували одяг, зовні схожий на форму українських військових. «Таке маскування мало на меті дестабілізацію ситуації в регіоні», - вважає він.

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Аброськін зазначив, що «пошукові заходи зі встановлення місця перебування та затримання Гриненка (другий диверсант, який утік вчора з місця затримання) тривають». Причому нагадав, що злочинець озброєний.

Як повідомлялося, вчора голова МВС Арсен Аваков заявив про виявлення групи диверсантів у Маріуполі. Він зазначив, що під час затримання один зловмисник був знешкоджений, другому вдалося втекти з місця події. Під час затримання отримали поранення 3 працівників міліції, один з них помер у лікарні.