Порошенко і Яценюк планують звільнити 9 членів уряду - ЗМІ

Про це повідомляє INSIDER з посиланням на джерела в Адміністрації президента та Верховній Раді.

Відзначається, що Порошенко і Яценюк вже погодили попередній список членів Кабміну у кількості дев'яти осіб, яких планують відправити у відставку після 11 березня, коли рада директорів МВФ має прийняти рішення, чи відкривати Україні нову кредитну лінію у розмірі $17,5 млрд.

Згідно з даними видання, серед кандидатів "на виліт" віце-прем'єр з інфраструктури і транспорту Валерій Вощевський, його колега, який відповідає за регіональний розвиток Геннадій Зубко, а також міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, міністр економічного розвитку Айварас Абромавічус, міністр екології та природних ресурсів Ігор Шевченко та міністр енергетики Володимир Демчишин.

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Прізвища інших кандидатів на звільнення виданню не відомі, але наголошується, що у президента є заява про звільнення за власним бажанням голови НБУ Валерії Гонтарєвої.

Як пише видання, прізвища потенційних новачків уряду і НБУ поки що не називають. Відомо тільки те, що в Кабміні знову з'явиться перший віце-прем'єр. Попередньо на цю посаду узгоджений Ігор Кононенко, перший заступник голови фракції БПП, друг і бізнес-партнер Порошенко.

Окрім чищення Кабміну, нових керівників отримають великі держкомпанії, зокрема, "Укрзалізниця", а в деяких областях зміняться губернатори.