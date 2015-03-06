Депутати заблокували трибуну ВР під час виступу Гонтаревої, глава НБУ перервала звіт (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, депутати скандували: “Відставка!”.

Хтось із народних депутатів поклав біля голови НБУ на трибуну букет квітів.

Низка депутатів на чолі з Олегом Ляшком не дали голові Нацбанку Валерії Гонтаревій завершити доповідь з трибуни Верховної Ради.

Під час доповіді вони оточили трибуну і почали скандувати "ганьба!" і " у відставку!".

Гонтарева перервала свій виступ та через дві хвилини залишила трибуну парламенту, залишивши квіти, подаровані їй, на трибуні.

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман назвав неприпустимою поведінку депутатів, які зірвали виступ голови Нацбанку.

Він вважає неприпустимим спочатку запрошувати до ВР голову НБУ, а потім не давати можливості їй висловитися.

Він зазначив, що необхідно було вислухати Гонтареву, а потім задавати питання і висловлювати свою точку зору.

“Якщо вам не подобається, то ви можете звернутися до суду. Але приходити сюди і влаштовувати те, що ви влаштовуєте, це неприпустимо. Я на цьому наголошую. Ведіть себе нормально і до вас будуть ставитись люди з повагою”, - наголосив Гройсман.

Після цього Гройсман оголосив, що Година запитань до уряду завершилася.

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Він подякував голові НБУ та урядовцям.

Водночас частина депутатів обурилася цим оголошенням і вигукувала: “Ганьба!”.

Перед цим між депутатами відбувалася дискусія щодо виступу Гонтаревої та того, як до неї поставились деякі депутати.

Зокрема, лідер Радикальної партії Олег Ляшко вимагав відставки Гонтаревої, а позафракційний депутат Валерій Писаренко наголосив на необхідності розгляду постанови щодо її звільнення.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня фракція Радикальної партії також блокувала трибуну Верховної Ради, яка зібралася на позачергове засідання, з вимогою відставки Гонтаревої з посади голови НБУ.

Того дня Ляшко заявив, що фракція не розблокує трибуну, оскільки вимагає від Верховної Ради звернутися до президента України Петра Порошенка щодо подання ним пропозиції про відставку Гонтаревої.

За його словами, також мають бути притягнутими до кримінальної відповідальності ті особи, дії яких призвели до падіння курсу гривні.

У відповідь голова ВР зазначив, що “ми говорили з урядом про те, щоб у п'ятницю розглянути питання фінансово-економічного блоку, Нацбанку і відповідно ухвалити рішення українським парламентом щодо рекомендацій щодо кадрових рішень, які можуть бути розглянуті”.

Гройсман також наголосив, що направить президентові звернення фракції Радикальної партії з приводу необхідності відставки Гонтаревої з посади голови НБУ. Після цього фракція Радикальної партії розблокувала трибуну парламенту.