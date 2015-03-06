У Міноборони Польщі скептично оцінили ймовірність введення миротворців ООН на Донбас

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це міністр сказав сьогодні в ефірі польського телеканалу TVN24.

"Я вважаю, що це досить малоправдоподібно, бо важко собі уявити на нинішньому етапі згоду Росії на щось з таке з багатьох причин", - сказав він.

Політик нагадав, що миротворці ООН можуть бути відправлені лише за згоди усіх членів Ради безпеки цієї організації, в яку входить також Росія.

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Водночас Сємоняк позитивно оцінив таку ініціативу України.

"Якщо Україна говорить, що ми хочемо, аби наші сили та сили сепаратистів розділити миротворчі сили, наприклад, ООН, то, як на мене, це дуже чесна пропозиція та чесне очікування", - сказав він.

Міністр оборони також підкреслив, що польська влада підтримала би усі ініціативи, спрямовані на припинення кровопролиття на сході України.