Щоб ввести миротворців, потрібен воєнний стан - дипломат

03:22, 20 лютого 2015
Політика
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Дипломат Роман Безсмертний вважає, що без введення воєнного стану миротворча місія в Україні не можлива

миротворці оон / un.org

Про це він заявив в ефірі Еспресо.TV.

"Якщо президент говорить про війну, він повинен ввести воєнний стан, створити ставку Верховного Головнокомандувача так, як цього вимагає закон "Про правовий режим воєнного стану". Тоді в ООН, в Радбезі ООН є про що говорити. Якщо ми проводимо АТО, а вимагаємо від Ради безпеки, Генеральної Асамблеї ООН введення "голубих касок", то ми тут підмінюємо визначення. А паралельно ухвалюємо рішення Верховної Ради про визнання Росії агресором. Так що в нас відбувається? Тому що там (в ООН, - ред.) треба писати документи, а коли сідаєш писати документи, береш ручку, то ці слова заважають один одному. Ніхто нас не зрозуміє, якщо ми далі будемо проводити АТО, то тоді при чому тут російська агресія, ми ж воюємо проти терористів, вони так це сприймають", - наголосив Роман Безсмертний.

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Нагадаємо, вчора Рада національної безпеки і оборони схвалила звернення України до ООН і Євросоюзу про введення миротворців на територію країни.

Сьогодні президент України Петро Порошенко закликав канцлера Німеччини Ангелу Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента Росії Володимира Путіна терміново розглянути введення миротворців на Донбас. Водночас він зауважив, що Україна не погодиться на введення російських військ у складі миротворчого контингенту ООН.

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що ЄС уважно розгляне пропозицію Києва про направлення миротворчої місії ЄС на Схід України для контролю за режимом припинення вогню.

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