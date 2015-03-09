Порошенко: Завтра збереться воєнний кабінет
23:44, 09 березня 2015Політика
2229 0
У вівторок збереться воєнний кабінет.
REUTERS
Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв`ю Першому національному телеканалу в понеділок увечері.
”Я вже у вівторок збираю воєнний кабінет, і будуть прийняті надзвичайно важливі рішення”, - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, 18 лютого Порошенко запропонував на засіданні Ради безпеки і оборони України створити воєнний кабінет.
Читайте такожПрезидент ввів у дію рішення РНБО про протидію російській загрозі та проявам тероризму
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов повідомив, що до створеного при РНБО воєнного кабінету ввійшли керівники країни разом з керівниками силових блоків.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter