Порошенко: Завтра збереться воєнний кабінет

23:44, 09 березня 2015
Політика
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У вівторок збереться воєнний кабінет. 

REUTERS

Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв`ю Першому національному телеканалу в понеділок увечері.

”Я вже у вівторок збираю воєнний кабінет, і будуть прийняті надзвичайно важливі рішення”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого Порошенко запропонував на засіданні Ради безпеки і оборони України створити воєнний кабінет.

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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов повідомив, що до створеного при РНБО воєнного кабінету ввійшли керівники країни разом з керівниками силових блоків.

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