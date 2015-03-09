Порошенко: Завтра збереться воєнний кабінет

Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв`ю Першому національному телеканалу в понеділок увечері.

”Я вже у вівторок збираю воєнний кабінет, і будуть прийняті надзвичайно важливі рішення”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого Порошенко запропонував на засіданні Ради безпеки і оборони України створити воєнний кабінет.

Читайте такожПрезидент ввів у дію рішення РНБО про протидію російській загрозі та проявам тероризму

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов повідомив, що до створеного при РНБО воєнного кабінету ввійшли керівники країни разом з керівниками силових блоків.