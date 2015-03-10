Питання про переформатування уряду на сьогодні не стоїть - Гройсман

13:04, 10 березня 2015
Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман заявляє, що не має інформації щодо можливого переформатування уряду.

Гройсман заявив, що не володіє інформацією щодо переформатування уряду

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

"Що стосується переформатування уряду - у мене немає жодної інформації щодо переформатування уряду. З прізвищами, без прізвищ або по кількості. Так питання на сьогодні не стоїть. І, принаймні у мене, немає такої інформації", - сказав спікер.

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Як повідомлялося, раніше, зокрема, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко висловила переконання у необхідності переформатування уряду і зміни керівництва Нацбанку відразу після отримання траншу МВФ.

Водночас лідер фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко назвав "небезпечними" заяви про можливі кадрові зміни у складі уряду.

Луценко підкреслив, що "мої джерела не підтверджують наміри міняти дев'ять міністрів, про що багато говорять, віце-прем'єрів, й інших посадових осіб".

За його словами, коли стабілізується фінансовий ринок, тоді можна буде говорити про кадрові зміни.

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