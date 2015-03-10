Питання про переформатування уряду на сьогодні не стоїть - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

"Що стосується переформатування уряду - у мене немає жодної інформації щодо переформатування уряду. З прізвищами, без прізвищ або по кількості. Так питання на сьогодні не стоїть. І, принаймні у мене, немає такої інформації", - сказав спікер.

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Як повідомлялося, раніше, зокрема, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко висловила переконання у необхідності переформатування уряду і зміни керівництва Нацбанку відразу після отримання траншу МВФ.

Водночас лідер фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко назвав "небезпечними" заяви про можливі кадрові зміни у складі уряду.

Луценко підкреслив, що "мої джерела не підтверджують наміри міняти дев'ять міністрів, про що багато говорять, віце-прем'єрів, й інших посадових осіб".

За його словами, коли стабілізується фінансовий ринок, тоді можна буде говорити про кадрові зміни.