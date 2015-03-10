Гройсман: Ситуація в коаліції "цілком здорова", хоча не все просто

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції.

Говорячи про 100 днів роботи парламенту, Гройсман зазначив, що, “можливо, в коаліції не все так дуже добре з точки зору... Не все просто, я б сказав”.

“Але це, що коаліція сьогодні дає абсолютно гарні сигнали, що вона є живою, що більшість здатна приймати відповідальні рішення, навіть якщо вони є непопулярними, - це теж є достатньо позитивним сигналом”, - сказав спікер.

Він наголосив на необхідності підвищити якість законодавчого процесу.

Гройсман нагадав, що минулого тижня презентував план законодавчого забезпечення реформ.

Читайте такожПитання про переформатування уряду на сьогодні не стоїть - Гройсман

“Ми маємо також побудувати нашу роботу, щоб кожна фракція, кожен депутат коаліції, опозиції, позафракційний депутат розумів, що ми робимо на цьому пленарному тижні, а що ми будемо робити через тиждень”, - додав голова ВР.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації в коаліції та стійкості, Гройсман зазначив, що “все достатньо не просто”.

“У нас є достатньо багато дискусій на різні теми, але важливими є те, що ми знаходимо розуміння, і в залу, в більшості випадків, виходимо з узгодженими рішеннями”, - сказав спікер.

“Я оцінюю ситуацію в коаліції як цілком здорову”, - сказав голова ВР.