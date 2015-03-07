Гройсман обіцяє, що в парламенті будуть «порядок і дисципліна»

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман запевняє, що в парламенті будуть «порядок і дисципліна».

Про це він сказав вчора ввечері в ефірі телеканалу «Інтер», повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

Гройсман назвав перші 100 днів роботи Верховної Ради восьмого скликання «непростими», оскільки країна переживає важкі часи.

За його словами, парламент «ще не зовсім став таким, яким би його хотіли бачити українці», оскільки «100 днів - це не той період часу, коли можливо зробити багато революційних змін».

Разом з тим, він зазначив, що у Верховній Раді створено безпрецедентну - більш ніж 300 народних депутатів - коаліцію, яка включає у себе п’ять фракцій, більшість народних депутатів сповідують державницьку позицію, завдяки якій парламент ухвалював складні рішення, необхідні Україні у різних сферах життя.

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Гройсман заявив, що в парламенті будуть «порядок і дисципліна». Нині, сказав він, готуються зміни до регламенту ВР щодо жорсткого реагування на грубе порушення депутатами дисципліни у сесійній залі, комплексні рішення щодо унеможливлення неперсонального голосування, відбувається перехід до системної роботи над законами.

«Сьогодні я можу сказати, що ми обов’язково виконаємо ту частину завдань, яка стоїть перед українським парламентом, - будемо ухвалювати рішення, які потрібні, щоб Україна врешті-решт із пострадянської корумпованої країни перетворилася на якісну європейську державу», - наголосив Гройсман і додав, що таку позицію сповідують переважна більшість депутатів.

«Нам усе потрібно зробити для того, щоб ми були по-справжньому гордістю українського народу», - зазначив Гройсман, висловивши переконання, що «відродиться український парламентаризм».