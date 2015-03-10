За перші 100 днів роботи ВР депутати розробили 770 законопроектів - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Верховної Ради України Володимир Гройсман.

За його словами, було здійснено порівняння перших 100 днів роботи ВР шостого, сьомого і восьмого скликань.

“Внесено на розгляд у цьому скликанні за перші 100 днів було проектів законів 770, що вдвічі й більше разів перевищує ту кількість, яка була в шостому і сьомому скликаннях”, - сказав Гройсман.

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Водночас він зауважив, що необхідно ухвалювати “одиниці законів, які реально працюють”.

Говорячи про план законодавчого забезпечення реформ, Гройсман повідомив, що визначено 300 різних документів, які необхідно розглянути, і 90 з них - комплексні законопроекти. За словами голови ВР, більшість цих документів мають бути розглянуті саме у 2015 році.