Рада включила до порядку денного президентський проект закону про збільшення армії

11:15, 04 березня 2015
Політика
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Верховна Рада включила до порядку денного сесії президентський законопроект щодо чисельності Збройних сил України (№2269).

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, до порядку денного було включено законопроект про внесення змін до деяких законів щодо організації роботи парламенту, внесений головою ВР Володимиром Гройсманом (№2300).

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