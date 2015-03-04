Рада включила до порядку денного президентський проект закону про збільшення армії

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, до порядку денного було включено законопроект про внесення змін до деяких законів щодо організації роботи парламенту, внесений головою ВР Володимиром Гройсманом (№2300).

Читайте такожВР сьогодні розгляне питання щодо арешту кількох суддів. Відеотрансляція засіданняТакож депутати внесли на розгляд президентський законопроект про зміни до Закону “Про звернення громадян” щодо електронного звернення та електронної петиції (№2299).