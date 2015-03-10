На Київщині застрелився екс-регіонал Мельник - ЗМІ

Сьогодні, 10 березня, у Київській області покінчив із життям депутат V та VI скликань від "Партії регіонів" Станіслав Мельник.

Про це повідомили ТСН джерела у правоохоронних органах.

Як повідомляється, 53-річний екс-регіонал залишив по собі передсмертну записку, у якій попросив в усіх пробачення. Станіслав Мельник протягом шести років очолював СП "Донецький пивоварний завод", з 2005 року і до обрання народним депутатом обіймав посаду генерального директора ЗАТ "Люкс" у Донецьку. Також був депутатом Донецької міськради у 2002-2006 роках.

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Нагадаємо, 28 лютого зі своєї квартири на 17-му поверсі викинувся екс-регіонал, колишній народний депутат, "диригент" диктаторських "законів 16 січня" Михайло Чечетов. На думку багатьох авторитетних осіб, Чечетова могли довести до самогубства.