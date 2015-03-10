Представник України при ЄС: Рано чи пізно буде потрібен захист від російських літаків

Представник України при Європейському союзі Костянтин Єлісєєв запевняє, що Україна невдовзі матиме потребу захисту свого повітряного простору від російської агресії.

Про це він заявив в інтерв’ю брюссельському виданню Euractiv, передає Європейська правда.

Посол прокоментував запити України до Євросоюзу та країн ЄС щодо надання Києву новітнього озброєння. "Ми закликали надати нам оборонну летальну зброю... Зараз ми працюємо на двосторонньому рівні (з Європейськими країнами - ЄП), щоби отримати оборонне озброєння, здатне зупинити російську агресію".

Зокрема, Єлісєєв підкреслив, що "Україна потребує більш сучасних систем ППО".

Читайте такожБойовики всю ніч обстрілювали сили АТО з гранатометів, підвищилася активність безпілотників - штаб

Журналіст перепитав, зауваживши, що "нині над Україною немає (військових) російських літаків".

"Рано чи пізно потреба у такій системі з’явиться", - відповів посол, додавши, що такі системи ППО неможливо використовувати в якості наступальної зброї, вони є оборонними за своєю суттю.

Як відомо, нині українська ППО працює проти російських беспілотників. Єлісєєв не згадав про це у своїх коментарях про потребу держави у летальному озброєнні.