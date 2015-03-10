Туск вважає Мінські домовленості найкращим способом стримування російської агресії
18:57, 10 березня 2015Політика
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Президент Європейської Ради Дональд Туск вважає Мінські домовленості найкращим способом стримування російської агресії в Україні.
REUTERS
Як повідомляє польський телеканал TVN24, про це він заявив у Вашингтоні.
"Не всі з ентузіазмом сприймають ці домовленості, але, без сумніву, сьогодні це найкращий спосіб утримати Росію від агресивних дій в Україні за умови, якщо будемо діяти спільно та рішуче", -сказав Туск.
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"Ми домовились, що спільно будемо діяти для тиску і змушування імплементації Мінських домовленостей", - заявив Туск після переговорів з представниками американської влади на чолі з президентом США Бараком Обамою.
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