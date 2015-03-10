Туск вважає Мінські домовленості найкращим способом стримування російської агресії

Як повідомляє польський телеканал TVN24, про це він заявив у Вашингтоні.

"Не всі з ентузіазмом сприймають ці домовленості, але, без сумніву, сьогодні це найкращий спосіб утримати Росію від агресивних дій в Україні за умови, якщо будемо діяти спільно та рішуче", -сказав Туск.

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"Ми домовились, що спільно будемо діяти для тиску і змушування імплементації Мінських домовленостей", - заявив Туск після переговорів з представниками американської влади на чолі з президентом США Бараком Обамою.