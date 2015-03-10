У Пентагоні заявили, що остаточного рішення про надання Україні зброї поки немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час сенатських слухань у комітеті із закордонних справ Сенату у вівторок.

Зокрема, Маккеон відзначив, що надання додаткової підтримки Україні в галузі безпеки розглядається в Адміністрації президента США.

"Як президент (Обама) заявляв, ми розглядаємо всі варіанти, в тому числі можливість надання летального оборонного озброєння. В той же час ми чітко заявили, що ми не віримо в те, що існує військове розв'язання конфлікту в Україні, і ми активно працюємо для підтримки дипломатичного курсу", - наголосив Маккеон.

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Разом з тим він зазначив, що "не може сказати, коли таке рішення може бути прийнято".