Росія обіцяє застосовувати ядерну зброю лише у "виняткових випадках"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві сказав директор Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Михайло Ульянов.

"Днями один із моїх американських колег, який керує аналогічним підрозділом в Держдепартаменті, говорив про те, що, мовляв, Росія перебільшує роль ядерної зброї, випинає його, загрожує іншим. Насправді все це несумлінне судження", - сказав Ульянов.

За його словами, відповідні положення у військовій доктрині РФ не зазнали змін.

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"Суть цих положень носить суто оборонний характер... Сенс в тому, що ми залишаємо за собою право застосувати ядерну зброю в двох випадках. Перший - коли ми піддалися агресії із застосуванням зброї масового знищення, другий - коли проти Росії здійснена агресія з застосуванням звичайних озброєнь, коли саме існування держави опинилося під загрозою", - додав він.

Ульянов запевнив, що "це два виняткових випадки", коли РФ може застосувати ядерні озброєння.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 березня, Ульянов заявив, що Росія може розмістити ядерну зброю в аннексированном Криму.