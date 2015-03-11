У Лаврова заявили, що РФ може розмістити ядерну зброю в Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції у Москві сказав директор департаменту з питань нерозповсюдження і контролю над озброєннями МЗС РФ Михайло Ульянов.

"Для вас це (Крим - УНІАН) - частина України, для мене це - частина РФ, і, відповідаючи як російський дипломат, я можу сказати, що Росія має право розміщувати ядерну зброю на своїй території, якщо визнає це необхідним, у будь-якому регіоні", - сказав Ульянов, відповідаючи на запитання УНІАН, чи планує РФ розміщувати ядерну зброю в анексованому Криму.

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При цьому він заявив, що не знає, чи розміщена ядерна зброя в Криму на даний момент.

"Про наявність ядерної зброї у Криму зараз мені нічого невідомо, про плани розміщення його там я теж нічого не знаю, але у принциповому плані ми виходимо з того, що таке право у нас є, хоча, звичайно, Київ вважає інакше", - підкреслив директор департаменту з питань нерозповсюдження і контролю над озброєннями МЗС РФ.