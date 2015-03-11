Мандат місії ОБСЄ в Україні планують продовжити до 17 березня 2016 року

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс.

За його словами, в рамках Постійної ради ОБСЄ розпочались консультації з розробки проекту рішення постійної ради ОБСЄ щодо продовження мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Положення проекту базується на рішенні Постійної ради ОБСЄ щодо розгортання цієї польової присутності. Мандат місії планується продовжити на 12 місяців.

Крім того, документом передбачено можливість збільшення кількості спостерігачів СММ до тисячі осіб в залежності від потреби на місцях.

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У рішенні також пропонується фінансування місії у розмірі 68 млн. євро за рахунок Зведеного бюджету ОБСЄ та добровільних внесків держав-учасниць.

Перебийніс зазначив, що під час схвалення цього рішення Постійна рада ОБСЄ планує також схвалити Декларацію “у зв'язку з продовженням мандату СММ ОБСЄ” до проекту якої було внесено пропозицію України включити положення про повагу до суверенітету та територіальної цілісності України, а також положення щодо повного виконання мінських домовленостей.

Схвалення проектів рішення та декларацій планується вході засідання Постійної ради ОБСЄ 12 березня.

Крім того, в рамках Постійної ради ОБСЄ продовжується робота над виробленням проекту рішення щодо продовження мандату місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску “Донецьк”, “Гуково”. Очікується, що мандат місії буде продовжено на наступні 3 місяці, тобто до 30 червня 2015 року.

Перебийніс зазначив, що як і раніше російська сторона блокує пропозиції України та інших держав-учасниць ОБСЄ щодо розширення спостереження з боку ОБСЄ на всі пункти пропуску російсько-українського державного кордону.