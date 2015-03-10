У місії ОБСЄ в Україні працюють вже майже півтисячі спостерігачів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу сказав голова СММ ОБСЄ в Україні Ертуруль Апакан.

“Місія ОБСЄ знаходиться в процесі прискореного розширення з метою сприяти реалізації Мінських домовленостей. На сьогоднішній день кількість спостерігачів перевищує 460 осіб. Більшість з них - громадяни Європейського Союзу”, - сказав Апакан.

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Також він додав, що близько двох третин цих спостерігачів перебувають у Луганській та Донецькій областях.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня в ОБСЄ заявляли про намір розширити загальний склад своєї спеціальної моніторингової місії в Україні до 900 спостерігачів.