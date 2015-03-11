Савченко погрожує знову відновити голодування - адвокат

Про це вона написала в своєму листі, який навів у Twitter її адвокат Микола Полозов.

"Якщо до кінця тижня українські лікарі не будуть до мене допущені і не відкорегують мій вивід з голоду, то із 16.03.2015 року понеділка я відмовляюся від їжі і виводу з голоду до зустрічі із лікарями з України", - наголосила Савченко.

Вона додала, що відповідну заяву передала до ФСВП Росії.

Савченко написала, що погодилась вийти з голодування 5 березня, щоб її не шпиталізували в лікарню Росії і не почали годувати примусово, а також, щоб до неї допустили українських лікарів. Крім того, Савченко наголосила, що в неї розвинувся гострий панкреатит.

"Сьогодні вже 11 березня, а дозволу українським лікарям на огляд мене Росія не дає, при цьому російські лікарі самостійно виводять мене з голоду, вводячи в мій раціон все нові і нові продукти, які мені не завжди підходять і від яких в мене вже гострий панкреатит", - написала Савченко.

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У свою чергу сам Полозов додав, що виведення з голодування проходить неправильно.

"На жаль, всі аргументи проти поновлення голодування Надія відкидає. Вважає це єдиним способом боротьби за свої права в СІЗО", - додав Полозов.

Надежда Савченко ждет допуска украинских медиков к ней до конца недели, после чего возобновит голодовку. pic.twitter.com/UWiKItqPdA — Николай Полозов (@Moscow_advokat) March 11, 2015

Як повідомляв УНІАН, Савченко з 15 грудня 2014 голодувала на знак протесту проти незаконного ув'язнення в Росії. Протягом останніх днів стан її здоров'я погіршився.

5 березня в Федеральній службі виконання покарань Росії заявили, що Савченко не відмовилася від голодування, але погодилася пити курячий бульйон для підтримки здоров'я.

Адвокат Савченко Марк Фейгін раніше повідомив, що льотчиця виходить з голодування за рекомендаціями українських лікарів. Він повідомив, що адвокати привезли Савченко спеціальне харчування.

«Рекомендації такі, що їй потрібно нежирну їжу приймати в їжу. Вона зараз буде пити вітамінізовані соки. Ми їй передали все необхідне. Перед тим ми проконсультувалися з українськими лікарями через «Батьківщину», яка цим займається », - розповів адвокат, якого цитує прес-служба партії« Батьківщина ».

За словами Фейгіна, для Савченко привезли баночки з дитячими харчуванням, яке не містить барвників і хімічних добавок. Зокрема, це пюре і соки, які потрібно розводити водою.

Він також висловив обурення тим, що в тюремній клініці не придумали нічого іншого, ніж після такого тривалого голодування дати Надії курячий бульйон, який важко засвоюється.

Крім того, Фейгін розповів, що захист отримала нові відеоматеріали, які підтверджують, що Надію викрали ще до того, як загинули російські журналісти, у вбивстві яких РФ звинувачує Савченко.