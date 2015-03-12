У Польщі заявили, що переговори з постачання зброї Україні тривають

Про це сказав глава Бюро національної безпеки Польщі Станіслав Козєй в інтерв’ю агенції Reuters, пише Європейська правда.

"Такі переговори ведуться, Міністерство національної оборони часто приймає у себе представників українського міністерства та експертів" - сказав він.

При цьому Козєй додав, що Польща розглядає можливість як продажу зброї, так і – в деяких випадках – надання її безкоштовно.

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За його словами, ведуться інтенсивні переговори на різних рівнях, але рішення будуть прийматися тільки після того як питання буде детально вивчене обома сторонами.

"Ми повністю згодні з думкою, що чим сильніша українська армія, тим вищі шанси на деескалацію конфлікту", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Польщі заявляли, що поки не планують постачати Україні зброю.