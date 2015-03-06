Польська влада поки не планує постачати Україні зброю

Як передає кореспондент УНІАН із Польщі, про це сьогодні віце-прем’єр-міністр, міністр оборони Польщі Томаш Сємоняк заявив в ефірі польського телеканалу TVN24.

"Цієї теми немає", - сказав він, відповідаючи на питання про можливість поставок зброї до України найближчим часом.

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Міністр зазначив, що польська влада зацікавлена у розвитку співпраці з Україною в оборонному комплексі, але не хоче стати учасником конфлікту з Росією.

"Та ситуація, яка склалася зараз на Донбасі, не буде тривати завжди. Україна є для нас важливим сусідом і важливим економічним партнером. Думаю, що різні заходи можуть тут вживатися, але включення Польщі у нинішній конфлікт через поставки зброї, я переконаний, що такого плану немає", - сказав він.

Сємоняк також зазначив, що президент Польщі Броніслав Коморовський, якому підпорядковується голова польського Бюро національної безпеки (BBN) Станіслав Козєй, також чітко висловив свою позицію з цього питання.

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"Польща не повинна бути серед країн, керівництво яких говорить, що вони ніколи не продадуть Україні зброю, але ця тема зараз не стоїть на порядку денному", - нагадав Сємоняк позицію Коморовського.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 5 березня, після переговорів із секретарем Ради національної безпеки та оборони України Олександром Турчиновим глава BBN Козєй заявив, що європейські держави мають бути зацікавлені у тому, аби постачати зброю українській армії, бо це зменшить ризик загрози подальшої ескалації ситуації на Донбасі.

Козєй також сказав УНІАН, що список можливого озброєння, яке хотіла б купити Україна та могла б продати Польща, може бути узгоджений за кілька тижнів, зазначивши, що вирішення цього питання залежатиме також від української сторони.

Довідка УНІАН. Раніше представники польської влади неодноразово заявляли, що Польща готова продавати Україні необхідну їй зброю, і що сама українська влада повинна визначити, що саме їй потрібно.

За неофіційною інформацією, крім поставлених українцям бронежилетів та касок наприкінці минулого року, було підписано контракт на поставки польських безпілотників Fly Eye.