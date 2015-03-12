Порошенко призначив "екс-розвідника" Смешка своїм позаштатним радником

Відповідні укази від 12 березня опубліковані на президентському сайті.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня Порошенко своїм указом ліквідував Комітет з питань розвідки при президентові України та звільнив від виконання обов'язків голову цього комітету Смешка.

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Цим же указом Порошенко доручив створити Об’єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності при президентові.