ОБСЄ подовжила мандат спостерігачів в Україні до 31 березня 2016 року

Про це повідомляє ТАСС.

"Місія може бути при необхідності розширена до тисячі цивільних спостерігачів", - наголошується в узгодженому документі.

Передбачається, що "голова СММ повинен буде повідомити головування ОБСЄ і країну-господарку про конкретні модальності розширення у відповідності з потребами на місці".

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Крім цього, згідно з повідомленням, пострада також визначила обсяг фінансування місії на майбутній рік в 65 млн євро за рахунок регулярного бюджету. Обсяг добровільних внесків може скласти ще близько 20 млн євро.

Як повідомляв УНІАН, раніше передбачалося, що мандат місії ОБСЄ в Україні подовжать до 17 березня 2016 року.