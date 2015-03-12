ОБСЄ подовжила мандат спостерігачів в Україні до 31 березня 2016 року
Постійна рада ОБСЄ прийняла на засіданні у Відні узгоджене рішення про подовження мандата спеціальної моніторингової місії (СММ) в Україні до 31 березня 2016 року.
Про це повідомляє ТАСС.
"Місія може бути при необхідності розширена до тисячі цивільних спостерігачів", - наголошується в узгодженому документі.
Передбачається, що "голова СММ повинен буде повідомити головування ОБСЄ і країну-господарку про конкретні модальності розширення у відповідності з потребами на місці".
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Крім цього, згідно з повідомленням, пострада також визначила обсяг фінансування місії на майбутній рік в 65 млн євро за рахунок регулярного бюджету. Обсяг добровільних внесків може скласти ще близько 20 млн євро.
Як повідомляв УНІАН, раніше передбачалося, що мандат місії ОБСЄ в Україні подовжать до 17 березня 2016 року.