Президент доручив Кабміну розібратися з лікарнями та санаторіями для військових АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, Кабінету міністрів доручено у місячний строк проаналізувати стан матеріально-технічного, у тому числі лікувально-діагностичного, оснащення санаторно-курортних та інших закладів охорони здоров'я та реабілітаційних установ. Уряд має визначити заклади та установи, які можуть бути використані для лікування, реабілітації та оздоровлення військовослужбовців, які одержали поранення, контузію, каліцтво, інше захворювання під час участі в АТО, а також інших учасників бойових дій та інвалідів війни.

Також Кабінет міністрів має провести у тримісячний строк інвентаризацію майна громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу PCP, яке станом на 24 серпня 1991 року перебувало на території України, аналіз ефективності його використання підприємствами, установами та організаціями, у віданні та/або користуванні яких воно перебуває. Уряд має визначитися щодо можливості використання вказаного майна для лікування, реабілітації та оздоровлення вищеназваних осіб, а також внести на розгляд Верховної Ради законопроект "Про правовий режим майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу PCP".

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Крім того, Генеральній прокуратурі запропоновано провести перевірку належного здійснення відповідними державними органами захисту інтересів держави під час відчуження закладів охорони здоров'я (у тому числі поліклінік, санаторно-курортних закладів), реабілітаційних установ, що перебували у сфері управління Міністерства оборони України, а також майна курортних установ, санаторіїв, будинків відпочинку та інших підприємств і організацій з числа майна, переданого Українській республіканській Раді профспілок, та у разі виявлення фактів протиправного відчуження такого майна вжити необхідних заходів щодо представництва інтересів держави в суді.