Статус учасника АТО отримали 9 261 військовий
11:06, 11 березня 2015Суспільство
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Станом на 11 березня статус учасника бойових дій отримали 9 261 військовослужбовець і співробітник Збройних сил - учасник АТО.
REUTERS
Про це повідомляє виконував обов’язків речника Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов.
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"Цього тижня на розгляд міжвідомчої комісії Державної служби у справах ветеранів війни й учасників АТО направлені матеріали ще на 755 військовослужбовців і працівників Збройних сил України", – заявив речник.
За словами Владислава Селезньова, загалом у міжвідомчій комісії наразі перебувають матеріали на отримання статусу учасника бойових дій на 3268 військовослужбовців і працівників ЗСУ.
Станом на 26 лютого у Генштабі заявляли про отримання статусу учасника бойових дій 8,5 тисячі українських військовослужбовців.
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