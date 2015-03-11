Статус учасника АТО отримали 9 261 військовий

Про це повідомляє виконував обов’язків речника Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов.

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"Цього тижня на розгляд міжвідомчої комісії Державної служби у справах ветеранів війни й учасників АТО направлені матеріали ще на 755 військовослужбовців і працівників Збройних сил України", – заявив речник.

За словами Владислава Селезньова, загалом у міжвідомчій комісії наразі перебувають матеріали на отримання статусу учасника бойових дій на 3268 військовослужбовців і працівників ЗСУ.

Станом на 26 лютого у Генштабі заявляли про отримання статусу учасника бойових дій 8,5 тисячі українських військовослужбовців.