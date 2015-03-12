Перший заступник секретаря Ради безпеки та оборони Михайло Коваль заявив, що РНБО запровадила комплекс заходів з посилення оборонних спроможностей України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Читайте такожРНБО підтримала рішення про межі окремих районів Донбасу, де запровадять місцеве самоврядування

"Враховуючи високу імовірність відновлення російсько-терористичними угрупованнями широкомасштабної агресії, постійно триваючі провокації бойовиків, Рада національної безпеки та оборони України запровадила комплекс заходів з посилення оборонних і безпекових спроможностей України", - наголосив Коваль.

Він пояснив, що передбачено більш ефективне використання потенціалу оборонно-промислового комплексу України, прискорення інженерного обладнання рубежів оборони, забезпечення Збройних сил України та інших військових формувань новими озброєннями та воєнною технікою.