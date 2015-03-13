Аналогу американського SWAT в Україні дадуть назву "КОРД"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

“З американськими експертами ми співпрацюємо не лише по патрульній службі, але й, в тому числі, по створенню єдиного спецпідрозділу по типу американського SWAT”, - сказав Аваков.

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Він зазначив, що МВС готове найближчим часом представити концепцію роботи цього спецпідрозділу. “Він буде мати назву “КОРД” - “Корпус оперативно-раптової дії”, - поінформував глава МВС.