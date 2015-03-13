ГПУ оголосила в розшук п'ятьох екс-членів Лічильної комісії Ради

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, в ході досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом організації та проведення 16 січня 2014 року голосування у ВР за законопроекти, спрямовані на перешкоджання проведенню мирних акцій протесту, Генеральною прокуратурою 26 лютого і 3 березня цього року в порядку, визначеному КПК України, було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, колишнім народним депутатам та членам Лічильної комісії парламенту Володимиру Демидку, Андрію Пінчуку, Станіславу Скубашевському, Ярославу Сухому та Олександру Зубчевському.

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У зв’язку з тим, що вказані особи не з'являються до органу досудового розслідування, 12 березня слідчим були винесені постанови про оголошення їх у розшук.

Якщо найближчим часом вказані підозрювані не з'являться до слідчого, то Генеральна прокуратура звернеться до суду з клопотаннями про надання дозволу на їхнє затримання та примусову доставку до суду для вирішення питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.