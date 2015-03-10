ГПУ оголосила підозру ще одному екс-депутату, колишньому секретарю Рахункової комісії Гордієнку

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«У ході досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом організації та проведення 16 січня 2014 року голосування у Верховній Раді України за законопроекти, спрямовані на перешкоджання проведенню мирних акцій протесту, Генеральною прокуратурою України 26.02.2015 повідомлено про підозру колишньому народному депутату України та секретарю Лічильної комісії Верховної Ради України у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України», - йдеться в повідомленні.

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Зазначений народний депутат був секретарем Лічильної комісії Верховної Ради України та спільно з іншими членами підписав протокол лічильної комісії, яким фактично надали статус офіційного документа цим законам, підкреслили в ГПУ, додавши, що у слідства є підстави вважати, що вказані закони практично не були проголосовані.

Печерським районним судом 10 березня 2015 року підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, поінформували в Генпрокуратурі.