ОБСЄ: Україна передала спостерігачам список відведеного важкого озброєння

Про це йдеться у звіті моніторингової місії за 12 березня, опублікованому сьогодні.

Спостерігачі місії, перебуваючи у головному офісі Спільного центру з координації та контролю щодо дотримання режиму припинення вогню, який розташований у Соледарі (77 км на північ від Донецька, місто перебуває під контролем України), зустрілися з головою української частини спільного центру, генерал-майором Олександром Розмазніним.

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Генерал-майор повідомив місію, що поточна статистика демонструє найбільшу кількість випадків порушення режиму припинення вогню у березні. Зокрема, відповідно до статистики Спільного центру з контролю та координації, використовуються 120-міліметрові мінометні, 122-міліметрові та 152-міліметрові артилерійські установки.

Найбільш небезпечною територією залишається район Донецького аеропорту та навколишні села, “де впродовж 24 годин, які передували 8.00 11 березня, було зафіксовано 59 порушень”.

Розмазнін також “передав спостерігачам ОБСЄ список зброї та систем озброєння із зазначеними типом і класом цього озброєння, які, за його словами, були відведені українськими Збройними силами між 26 лютого та 7 березня”, йдеться в повідомленні.

Генерал-майор виступив з наполяганням, що спостерігачі повинні мати повну свободу для пересування, а також зазначив, що якщо спостерігачі зустрічатимуть будь-які обмеження, вони мають зв’язуватися безпосередньо зі Спільним центром з контролю та координації, щоб мати можливість усунути ці обмеження.