Порошенко: Відбувається поступова деескалація ситуації на сході України

20:52, 13 березня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє про поступову деескалацію ситуації на сході України.

Фото УНИАН

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «1+1».

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"На сьогоднішній день ми можемо констатувати, стримано констатувати, що відбувається поступова деескалація", - зазначив Порошенко.

Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко заявив в інтерв’ю телеканалу «1+1», що у разі нового витка російської агресії Україна негайно отримає летальну зброю.

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