Порошенко: Відбувається поступова деескалація ситуації на сході України

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «1+1».

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"На сьогоднішній день ми можемо констатувати, стримано констатувати, що відбувається поступова деескалація", - зазначив Порошенко.

Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко заявив в інтерв’ю телеканалу «1+1», що у разі нового витка російської агресії Україна негайно отримає летальну зброю.