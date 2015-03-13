Порошенко: Відбувається поступова деескалація ситуації на сході України
20:52, 13 березня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє про поступову деескалацію ситуації на сході України.
Відбувається поступова деескалація - Порошенко / Фото УНІАН
Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «1+1».
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"На сьогоднішній день ми можемо констатувати, стримано констатувати, що відбувається поступова деескалація", - зазначив Порошенко.
Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко заявив в інтерв’ю телеканалу «1+1», що у разі нового витка російської агресії Україна негайно отримає летальну зброю.
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