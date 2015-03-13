Порошенко: У разі нового витка російської агресії Україна негайно отримає летальну зброю

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «1+1», повідомляє прес-служба президента.

«Якщо буде розпочатий новий виток агресії проти України, можу впевнено стверджувати, що ми негайно отримаємо і летальну зброю, і нову хвилю санкцій проти агресора. Ми будемо діяти жорстко та скоординовано», – сказав Порошенко.

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Він висловив упевненість у тому, що Євросоюз, США та інші держави продовжать підтримувати Україну в її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність, у тому числі – зброєю, якщо це знадобиться.

Президент повідомив, що Україна має контракти з низкою країн ЄС на поставки зброї, у тому числі – летальної. Він нагадав, що офіційне ембарго Євросоюзу на постачання зброї Україні було знято.

Порошенко назвав доленосним рішення президента США Барака Обами щодо постачання Україні оборонної зброї, яка включає бронетехніку, тактичні безпілотні літальні апарати, контрбатарейні станції. За його словами, ці засоби підвищують точність та ефективність української зброї, а тепловізори і радари для виявлення руху допомагають протидіяти розвідувально-диверсійним групам противника.

«У чому відмінність позиції України та позиції Росії? Україні довіряють, бо Україна чітко та неухильно виконує всі домовленості, які вона взяла на себе», – наголосив Порошенко та нагадав, що Україна обіцяла припинити вогонь, відвести важке озброєння, і все виконала.

Він також відзначив, що Україна не послаблює свою обороноздатність. «Ми використовуємо цей час для того, щоб відновити пошкоджену техніку. Зараз проходять інтенсивні бойові навчання, по найбільш танконебезпечних напрямках відбувається мінування і будуються інженерні споруди за новим планом і проектами», – сказав Порошенко.

Інтерв’ю глави держави на телеканалі «1+1» вийде в ефір сьогодні о 20.05.