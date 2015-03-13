Вибори на Донбасі відбудуться тоді, коли умови їх проведення відповідатимуть вимогам ОБСЄ

Президент України Петро Порошенко зазначає, що нові вибори на Донбасі мають бути проведені тоді, коли умови їх проведення будуть відповідати вимогам ОБСЄ.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «1+1».

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«Ми робимо все можливе, щоб відновити український суверенітет, щоб відновити дію української влади на цих територіях. Ключовим елементом особливості місцевого самоврядування мають бути нові вибори, які мають бути проведені тоді, коли умови їх проведення будуть відповідати вимогам ОБСЄ. Вони мають бути вільними, вони мають бути демократичні, всі іноземні збройні формування мають бути виведені з цих територій. Там має бути відновлене українське телебачення і радіомовлення, там повинна бути відновлена діяльність політичних партій, там повинна бути забезпечена повноцінна агітаційна кампанія, там має бути забезпечена діяльність іноземних спостерігачів і як наслідок цього, українська влада гарантує окремі повноваження місцевого самоврядування», - пояснив глава держави.