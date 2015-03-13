Порошенко не бачить миротворців як альтернативу Мінському процесу

Президент України Петро Порошенко заявляє, що миротворці на Донбасі не є альтернативою Мінському процесу.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «1+1».

Читайте такожПорошенко: У разі нового витка російської агресії Україна негайно отримає летальну зброю

«Ми не бачимо миротворців як альтернативу Мінському процесу, як альтернативу ОБСЄ, яка на сьогоднішній день фізично не здатна виконувати свою наглядову і моніторингову функції”, - сказав він.

Він також нагадав, що РНБО ухвалила звернення до Верховної Ради ратифікувати рішення щодо введення миротворців на Донбас.

"За моїм дорученням міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів необхідні консультації в Нью-Йорку, з цього приводу досягнута домовленість з президентом Франції Франсуа Олландом минулого тижня щодо підтримки позиції щодо миротворців. Минулого тижня я також переговорив з віце-президентом США Джо Байденом щодо позиції США по миротворцях. І під час візиту міністра закордонних справ Британії ми також отримали позитивне рішення щодо позицій трьох постійних членів Ради безпеки ООН", - сказав президент.

Порошенко зазначив, що вважає за необхідне розміщення миротворців як на лінії зіткнення, так і вздовж кордону з Росією.