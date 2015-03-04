Серед миротворців на Донбасі не має бути представників країн, залучених у конфлікт - Брідлав

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це сказав журналістам командувач сил НАТО у Європі генерал Філіп Брідлав.

«Якби я як військовий давав пораду, найбільш важливо не використовувати сили держав, які залучені до протистояння, для підтримання миру. Ми повинні гарантувати, що ці країни не будуть частиною миротворчої місії», - сказав американський генерал.

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Брідлав вважає, що Євросоюз чи ООН мають достатньо «можливостей та спроможностей спрямувати війська в цей регіон, якщо в цьому буде потреба».

«Ми підтримуємо дипломатичне та політичне вирішення в Україні, ми переконані, що це рішення має базуватися на Мінських домовленостях», - наголосив генерал.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики заявляють, що миротворці в Україні загрожуватимуть миру.