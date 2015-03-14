Наливайченко заявив про намір боротися за уми жителів окупованого Донбасу

Служба безпеки України контролює ситуацію в Донецьку і Луганську. Про це в інтерв'ю LB.ua заявив глава відомства Валентин Наливайченко.

"На місцях є люди, які нам допомагають, в тому числі - у безпосередньому керівництві "ДНР" і "ЛНР". Так що інформацією ми володіємо повною мірою", - розповів глава СБУ.

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Крім того, Наливайченко розповів про першочергові завдання, які стоять перед відомством.

"На сьогодні є низка актуальних завдань. Перша - створити, спільно з силами МВС - пояс безпеки навколо тимчасово окупованих територій. Друга - боротися за людей, що залишилися на цих тимчасово окупованих територіях, боротися за їхні уми. Домагатися того, щоб до них потрапляла гуманітарна допомога - причому не тільки від української влади. Така тактика дасть нам можливість потроху змінювати ситуацію, мінімізувати підтримку терористів місцевим населенням", - зазначив він.

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За словами Наливайченка, з лютого 2014 року, СБУ жодного дня не працювала з луганськими та донецькими управліннями СБУ - вони практично відразу перейшли на бік ворога.