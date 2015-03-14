СБУ затримала снайпера, який обстрілював Донецький аеропорт

Співробітники Служби безпеки України затримали снайпера, який обстрілював Донецький аеропорт.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

Згідно з повідомленням, СБУ затримала в Дніпропетровській області громадянина України Г., який був снайпером у терористичному угрупованні ”Батальйон Схід”.

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За даними СБУ, уродженець і житель Дніпропетровська 1990 року народження з серпня по грудень 2014 року воював проти України.

СБУ встановила, що Г. обстрілював позиції сил АТО в районі Донецького аеропорту і коригував вогонь кулеметних розрахунків бойовиків.