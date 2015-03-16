Главред "Эхо Москвы" може залишити Росію через "розстрільні списки" - журналіст

Про це у своєму Twitter повідомив журналіст американського журналу Time Саймон Шустер.

Sobchak is not alone. Venediktov @aavst confirmed to me last week that he is on the hit list and likely leaving town. http://t.co/FVvwFu3Qxj — Simon Shuster (@shustry) March 16, 2015

"Собчак не єдина. Венедиктов підтвердив мені минулого тижня, що він у "розстрільному списку" і воліє покинути місто", - написав Шустер.

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В понеділок "Комерсант" повідомив, що Собчак вирішила на деякий час залишити Росію, оскільки її ім'я фігурує у так званих "розстрільних списках", про які писали в пресі після вбивства Бориса Нємцова.

Пізніше Ксенія Собчак заявила, що відомості про її імміграцію з Росії перебільшені.