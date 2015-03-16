Собчак назвала інформацію про свій переїзд з Росії перебільшеною

В понеділок "Комерсант" повідомив, що Собчак вирішила на деякий час покинути Росію, оскільки її ім'я фігурує у так званих "розстрільних списках", про які писали в пресі після вбивства Бориса Нємцова. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

За даними видання, про від'їзд Собчак стало відомо минулої п'ятниці на вечері в честь виходу нового номера журналу L'officiel - перше, під її керівництвом.

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При цьому близькі друзі журналістки розповіли "Комерсанту", що вона їде не в силу власної вразливості, а за рекомендацією спецслужб. "Офіційно: друзі трохи перебільшили про імміграцію, вечеря L'officiel дійсно була душевною і з хорошим вином", - написала ведуча у своєму "Твіттері".

Про своє місцезнаходження Собчак поки не повідомляє.