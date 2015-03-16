Свідчення Березовського: Литвиненко збирав досьє на Абрамовича

Березовський помер два роки тому при не зовсім ясних обставинах.

Після загибелі Литвиненка в листопаді 2006 року бізнесмен розповів слідчим, що екс-співробітник ФСБ консультував його з питань, пов'язаних з безпекою і політичною ситуацією в Росії, пише РИА Новости.

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"Я зняв у Лондоні будинок і здавав його йому, платив йому зарплату, за яку він працював моїм консультантів з питань, пов'язаних з безпекою і політичною ситуацією в Росії", - зазначається у свідченнях Березовського, які оголосив у суді юрисконсульт голови відкритого розгляду справи.

Березовський також повідомив, що цінував знання Литвиненка про внутрішні справи ФСБ.

"Потім я погодився, щоб Литвиненко перестав на мене працювати. Це було потрібно для того, щоб він міг повноцінно працювати на британські спецслужби... Але я знаю, що він був розчарований умовами роботи з ними", - зазначив Березовський.

Також повідомляється, що Березовський був в курсі, що Литвиненко працював на іспанські спецслужби, зокрема, збирав досьє на бізнесмена Романа Абрамовича.

"Литвиненко був дуже чесним і прямим чоловіком. Трохи наївним, він іноді переоцінював важливість наявної у нього інформації, але він не був ідіотом", - підкреслив бізнесмен.

Литвиненко і Березовський продовжували періодично зустрічатися, в основному, за ініціативою Литвиненка. Литвиненко іноді повідомляв Березовському інформацію, яку вважав цінною.

За кілька днів до 1 листопада - дня, коли Литвиненко був, імовірно, отруєний полонієм-210 - екс-офіцер ФСБ подзвонив Березовському і повідомив, що володіє важливою інформацією про вбивство журналістки Анни Політковської.

Бізнесмен заявив слідчим, що сам спосіб вбивства Литвиненка говорить про причетність до нього російської влади, тому що, на його думку, дістати цю радіоактивну речовину в таких кількостях без санкції держави неможливо.

Литвиненко, який втік в 2000 році до Великобританії, помер у листопаді 2006 року, незабаром після отримання британського громадянства. Самопочуття Литвиненка стало погіршуватися після зустрічі з колишніми колегами Андрієм Луговим і Дмитром Ковтуном і спільного чаювання в лондонському готелі Millennium.

Після смерті Литвиненка фахівці британського Агентства з охорони здоров'я стверджували, що виявили в його організмі значну кількість радіоактивного полонію-210. Основним підозрюваним у "справі Литвиненка" проходить російський бізнесмен і депутат Андрій Луговий. Однак він заперечує висунуті на його адресу звинувачення, називаючи їх політично мотивованими.