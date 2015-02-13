Вдова Литвиненка хоче, щоб справу про смерть її чоловіка розслідували публічно

«Для мене дуже важливо, щоб зібрані докази були продемонстровані громадськості», – сказала Марина Литвиненко в інтерв’ю Радіо Свобода у п’ятницю, 13 лютого.

Вона наголосила, що її чоловік помер, так і не довідавшись, що з ним сталося.

«Саша помер так і не довідавшись, що з ним сталося, оскільки його серце зупинилося 23 листопада і практично у цей самий момент стали відомі результати аналізів, – розповідає Марина Литвиненко. – Саме тому поліція намагалася зустрітися зі мною тієї ночі і пояснити, що Сашу вбив радіоактивний полоній 210 і що на цей час я не можу перебувати у власному будинку, оскільки він може бути заражений радіацією, а це небезпечно для мене та для мого сина».

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Наразі у Британії проводиться процедура публічного судового розслідування, прийнята в англійському праві. Очікують, що вона триватме близько двох місяців.

Її тривалий час відкладали, але початок розгляду прискорили після повідомлень про появу нових свідчень у справі, що, ймовірно, можуть надійніше довести причетність Росії до вбивства.

Олександр Литвиненко, колишній працівник спецслужб СРСР та Росії, а потім непримиренний критик Кремля, який отримав притулок і громадянство у Великій Британії, помер у листопаді 2006 року після того, як випив чаю з плутонієм – радіоактивною і дуже отруйною речовиною. Слідство дійшло висновку, що вбивство могли влаштувати двоє громадян Росії, Андрій Луговий і Дмитро Ковтун.

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Вони обидва та офіційна Москва заперечують причетність, Росія також відмовляється видати своїх громадян для суду.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за даними слідства, Литвиненка отруїли полонієм з другої спроби.