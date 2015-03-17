Луценко сумнівається, що вибори на Донбасі вдасться провести цього року

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, пише Lb.ua

"Чи буде це в цьому році (проведення виборів. - ред.)? Малоймовірно", - сказав він в ефірі телеканалу ICTV.

Також Луценко додав, що ці вибори зможуть відбутися лише у разі внесення змін до Конституції.

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За словами нардепа, місцеві вибори в регіонах, непідконтрольних українській владі, можна буде провести тоді, "коли на цій частині Донбасу будуть українські прапори, українська міліція, українські партії, українські закони".

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко вважає, що місцеві вибори на Донбасі мають відбутися тільки після стабілізації ситуації в регіоні.