У Севастополі "святкувати" річницю анексії вийшло близько 1500 осіб

На мітинг зібрали близько 1500 осіб / Крим.Реалії

Незважаючи на заявлений місцевою владою багатотисячний мітинг, багато його учасникыв були засмучені заходом.

Зокрема, деякі учасники мітингу поскаржилися Крим.Реалії на слабку організацію і пасивність місцевих жителів, вказавши на частково заповнену площа Нахімова.

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За спостереженнями кореспондента, у заході взяли участь близько 1500 чоловік.

Мітинг, який розпочався о 17:50 за місцевим часом і тривав близько 20 хвилин, був організований владою міста за підтримки деяких політичних організацій.

Прохід громадян на площу Нихимова здійснювався через металодетектори за якими спостерігали поліцейські, "козачки" та громадяни у формі «самооборони Севастополя».

Учасники мітингу тримали в руках державні прапори Російської Федерації, прапори партії «Єдина Росія», прапори громадського об'єднання «Загальноросійський народний фронт», символіку інших громадських організацій.

Спочатку акції організатори мітингу включили звукозапис державного гімну Росії, яка прозвучала не повністю і була раптово обірвана іншим звукозаписом з маршем «Легендарний Севастополь».

Перед учасниками мітингу виступили місцеві чиновники та представники провладних громадських об'єднань. Звертаючись до присутніх, губернатор Севастополя Сергій Меняйло від імені міністра оборони Росії Сергія Шойгу привітав їх з першою річницею «повернення в рідну гавань».

Після мітингу на площі відбувся концерт з виступом артистів естради та творчих колективів.

Раніше в повідомленні уряду Севастополя зазначалося, що на святковий мітинг з нагоди річниці кримського «референдуму» зібралося більше 10 тисяч чоловік.