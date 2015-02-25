Міністр оборони РФ не виключає збройної боротьби за Арктику - ЗМІ

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про можливість захисту державних інтересів в Арктиці засобами збройної боротьби, виступаючи перед членами колегії міністерства. Про це йдеться в повідомленні Управління прес-служби і інформації відомства, що отримала редакція «Ленты.ру».

«Постійна військова присутність в Арктиці і можливість захисту державних інтересів засобами збройної боротьби розглядається як складова частина загальної політики забезпечення національної безпеки», - сказав Шойгу.

За словами глави Міноборони Росії, Арктика нині перетворюється на один із провідних центрів видобутку корисних копалин і потужний вузол транспортних комунікацій. Освоювати регіон прагнуть не тільки п'ять арктичних держав - Росія, Норвегія, Канада, Данія і США, - але й країни, що не мають безпосереднього виходу до приполярних регіонів. Зокрема, на частку ресурсів Арктики претендує Китай.

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«Таким чином, на даний час в Арктиці формується широкий спектр потенційних викликів і загроз безпеці нашої країни», - зазначив міністр. - У зв'язку з цим одним з пріоритетних напрямів діяльності Міністерства оборони є розвиток у цій зоні військової інфраструктури».

В грудні 2014 року для координації військового будівництва і дій підрозділів Міноборони в Арктиці було сформовано міжвидове об'єднане стратегічне командування Північного флоту «Північ». Під його початком до кінця березня 2015 року буде створена перша з двох арктичних бригад, яка розміститься у військовому містечку Алакурті Мурманської області. На даний час там добудовується військова і соціальна інфраструктура.

Військові містечка замкнутого циклу будуються також на архіпелагах Новосибірські острови, Нова земля, Земля Франца-Йосипа. Крім цього відновлюється аеродромна мережа, формується єдина система ППО і контролю за станом в Арктичній зоні. Низка підрозділів Збройних сил Росії вже приступили до несення бойового чергування в регіоні на постійній основі.