За рік Захід так і не покарав Путіна за окупацію Криму – Bloomberg

Про це пише оглядач Леонід Бершидський на сторінках Bloomberg.

Він додає, що зміна порядку на континенті добре ілюструє те, як президент Володимир Путін розповідає про окупацію українського Криму. В березні 2014 року він хоч і "царським тоном", але досить обережно розповідав про історію і "приєднання" півострова до Росії.

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А минулої неділі в фільмі "Крим. Шлях на Батьківщину", його розповідь була зовсім іншою. "Я віддав доручення і наказав міністерству оборони, що вже приховувати, під виглядом посилення охорони наших військових об'єктів в Криму перекинути туди спецпідрозділи Головного розвід управління і сили морської піхоти, десантників", - говорив Путін в кадрі.

На думку автора, російський президент змінив свою розповідь про захоплення українського півострова тому, що за цілий рік Захід так і не покарав його за порушення міжнародний правил. Хоча заяви ЄС і США були безапеляційними і жорсткими.

"Введені економічні санкції завдали недостатній дискомфорт друзям Путіна. Сам Путін продовжив вторгнення в Україну, нібито усвідомлюючи, що західні лідери і пальцем не поворухнуть, щоб зупинити його", - йдеться в статті.

Бершидський вважає, що після Майдану в Києві в українських і західних лідерів була можливість домовитися з Росією про те, що в Криму принаймні залишиться її військова база, а також гарантувати Москві участь переговорах щодо асоціації України з ЄС. Але цей момент був втрачений.

"Путін зробив агресивні кроки, які на його думку повинні були захистити інтереси його країни. Захід на це не відреагував рішуче, і Путін став відвертим і безцеремонним ворогом. А санкції і падіння цін на нафту недостатньо ослабили його, щоб він захотів відступити", - пише автор, додаючи, що саме тому президент Росії вважає своєю заслугою анексію Криму і наважується відкрито заявляти про свою роль в цьому процесі.

Журналістка Олена Риковцева у своїй статті для Радио Свобода прийшла до висновку, що російським спецслужбам по суті довелося ловити Януковича на теренах сходу України для його подальшої ізоляції, щоб він не завадив Путіну здійснити план анексії Криму. В цей же час, Мін'юст теж проводить експертизу висловлювань Путіна про анексію Криму.