Путін у квітні-травні може перейти до повномасштабної війни проти України - Луценко

Про це в ефірі "Свободи слова" у понеділок, 16 березня, сказав народний депутат, голова фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко, пише Обозреватель.

Тому Луценко підкреслив необхідність посилення оброноздатності української армії. За словами політика, загроза повномасштабної війни дійсно існує.

"Загроз в Україні набагато більше, ніж загроза з цієї сірої зони (зони АТО - ред.)", - сказав Луценко.

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"Ми маємо загрозу повномасштабного військового конфлікту, який може початися в кінці квітня-травня з боку Російської Федерації. Дані розвідки і аналітичні записки свідчать про велику концентрацію бронетанкових військ, їх других-третіх ешелонів, активізації розвідки... Це може свідчити про те, що Путін, не здійснивши план А, відділення російськомовної частини населення, а також план Б - організації бунту в столиці України, може перейти до плану - повномасштабної війни", - підкреслив він.